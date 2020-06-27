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Tehlikeli gerginlik! ABD’den Rusya’nın keşif uçaklarına engelleme

ABD savaş uçakları Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarına önleme yaptı.

23:34 -
Haberler Dünya
Tehlikeli gerginlik! ABD’den Rusya’nın keşif uçaklarına engelleme

ABD'ye ait F-22 tipi savaş uçakları Alaska kıyı şeridine yaklaşan Rusya'ya ait 4 Tu-142 tipi keşif ve gözlem uçağına önleme yaptı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı, (NORAD) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Rusya'ya ait 4 Tu-142 keşif ve gözlem uçağının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı açıklandı.

NORAD, F-22 savaş uçaklarının tanker uçak ve erken uyarı ve kontrol sistemlerinin desteği ile Rus savaş uçaklarına önleme yaptığını aktarırken, Rus uçaklarının ABD hava sahasına girmesine izin verilmediğini duyurdu.

Öte yandan NORAD Komutanlarından General Terrence O’Shaughnessy, yaptığı açıklamada bu yıl Rus ve ABD savaş uçaklarının Alaska yakınlarında 10 defa karşı karşıya geldiğini aktardı. (İHA)

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