Tek vaka çıkmayan Kuzey Kore’den görülmemiş önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, şimdiye dek dünya genelinde 65 milyondan fazla insana bulaştı, 1.5 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı. Ancak dünya üzerinde bazı ülkeler var ki, şu ana kadar tek bir vaka bile resmi olarak kayıtlara geçmedi. Onlardan biri de salgının başladığı Çin’e komşu olan Kuzey Kore.

Devlet Başkanı Kim Jong-un’un corona aşısı olduğu iddia edilen ülkede üst düzey alarm seviyesinde önlemler alındığı öne sürülüyor. Öyle ki güvenlik güçleri bu önlemler kapsamında silahlara davranmakta tereddüt etmiyor. Eylül ayında Güney Kore’den Kuzey Kore’ye gitmeye çalışan balıkçılıktan sorumlu bir yetkili, sınırı geçtikten sonra dur ihtarına uymayınca vuruldu.

İsmi açıklanmayan adamın corona virüsü önlemleri kapsamında ateşe verildiği de iddia edildi. Olayın ortaya çıkması sonrası, Kuzey Koreli yetkililer, Güney Kore’ye bir özür mektubu yolladı. Kuzey Kore’nin corona önlemleri kapsamında sınırı geçeni vurduğunu gösteren son örnek 28 Kasım’da yaşandı.

Daily Mail’in haberine göre Çin sınırında kaçakçılık yapan bir adam, Kuzey Kore’ye girdiği noktada sınırdaki güvenlik güçleri tarafından vuruldu. 50’li yaşlarında olduğu belirtilen adamın corona virüsü önlemlerini ihlal ettiği ve risk oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığı öğrenildi.

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