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Teklifler yağıyordu! Corona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire yeni mesleğini açıkladı

Rusya'da corona virüsü hastalarıyla ilgilenirken iç çamaşırıyla çalıştığı görüntülerle gündeme oturan hemşire Nadia Zhukova modellik yapmaya başladı.

Sozcu.com.tr
15:38 -
Haberler Dünya
Teklifler yağıyordu! Corona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire yeni mesleğini açıkladı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden Rusya’da geçtiğimiz günlerde bir hastanede çekilen görüntü ülkenin gündemine oturmuştu.

Tula bölgesindeki hastanede görev yapan hemşire Nadia Zhukova’nın, corona virüsü hastalarıyla ilgilenirken iç çamaşırıyla olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

Nadia Zhukova.

Şeffaf koruyucu kıyafetle çalışmanın sıcak nedeniyle zor olduğu için bu yöntemi seçtiğini savunan Zhukova, bu görüntüler üzerine modellik teklifleri almaya başladı.

Nadia Zhukova’nın spor markası çekimleri.

Ülkesindeki bir spor markasının teklifini kabul eden 23 yaşındaki hemşire, kameralar karşısına geçerek poz verdi. Daily Star’ın haberine göre yeni işinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Zhukova, eğitim hayatına devam ederek doktor olmak istediğini belirtti.

Nadia Zhukova.

Fotoğrafların ortaya çıktığı dönemde sosyal medya hesaplarını kapattığını itiraf eden Zhukova, “Sanırım çok utandığım için bununla yüzleşmeye hazır değildim. Ancak işimi yapmaya devam ettim. Hem meslektaşlarım hem de diğer herkes çok destek oldu ve bu sayede şoku atlattım” dedi.

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