Son dakika… The Sweet hayranları yasta! Steve Priest hayatını kaybetti

İngiltere’de 1960’lı yılların sonunda kurulan rock grubu The Sweet’ten kötü haber geldi. 1970’li yıllara damga vuran grubun kurucu üyelerinden bas gitarist Steve Priest’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

72 yaşındaki Priest’ın ölümünün ardından grup arkadaşları sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sevgili arkadaşlar ve hayranlarımız. Üzücü bir haberimiz var. Sweet’in kurucularından Steve Priest aramızdan ayrıldı. Son anlarında eşi Maureen, üç kızı Lisa, Danielle ve Maggie ile torunları Jordan, Jade ve Hazel onun etrafındaydı” ifadeleri kullanıldı.

The Sweet hayranları Priest’ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.