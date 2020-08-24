Tıp dünyası şokta: 107 kiloluk tümör çıktı

Hindistan´da tıp dünyasını şaşırtan tümör operasyonu gerçekleştirildi. 52 yaşındaki bir kadından dünyanın en büyük yumurtalık tümörü çıkarıldı. Tümörün yaklaşık 17 taş (yaklaşık 107 kg) büyüklüğünde olduğu ifade edilirken, operasyonun 3 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

“30 YILDIR BÖYLE BİR TÜMÖR GÖRMEDİM”

Tümörün hastanın vücut ağırlığının yüzde 45´ini kapsadığı da ifade edildi. Başkent Delhi’deki Indraprastha Apollo Hastanesi´nde gerçekleştirilen ameliyatta yer alan doktor Arun Prasad, ” Meslekte geçirdiğim 30 yıldan fazla süre boyunca hiç böyle bir olaya şahitlik etmemiştim” dedi. Saatlerce süren operasyonun ardından hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.