Toplu düğünde corona önlemi! Maskeleri takıp evlendiler

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına corona virüsünden 2 bin 765 kişi hayatını kaybetti.

Çin'e komşu ülkelerde virüse karşı çok sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda Filipinler'de yapılan toplu nikah töreninde 200 çiftin maske takarak dünyaevine girmesi ilgi çekti.

Tören öncesinde sağlık personelleri çiftlerin vücut ısılarını tek tek ölçtü. Testleri geçen çiftler daha sonra gelinlik ve damatlıklarını giyip maskelerini takarak eğlendi. Sadece pastalarını yerken maskelerini çıkaran çiftler, ilginç görüntüler oluşturdu.

Filipinler’de corona virüsü nedeniyle şu ana dek 1 kişi hayatını kaybetti.