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Trump, Belediye Başkanı Bowser’a böyle çıkıştı: Beceriksiz

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde 'Trump’ın Washington’a asker getirme yetkisini inceliyoruz' diyen Muriel Bowser’a, Twitter hesabından cevap verdi ve  “Beceriksiz” dedi.

Çeviri: Seykan UÇAN
23:28 -
Haberler Dünya
Trump, Belediye Başkanı Bowser’a böyle çıkıştı: Beceriksiz

ABD Başkanı Donald Trump, ile Belediye Başkanı Muriel Bowser arasında Beyaz Saray çevresine asker mevzilendirme üzerinden çıkan tartışma sürüyor.

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ‘Trump'ın Washington'a asker getirme yetkisini inceliyoruz’ diyen Muriel Bowser'a, Twitter hesabından cevap verdi ve  “Beceriksiz” dedi.

“ULUSAL MUHAFIZLARLA SAVAŞIYOR”

Muriel Bowser'ın ulusal muhafızlara iyi davranmadığı takdirde, başka askerler getireceğini belirten Trump, sosyal medya hesabından belediye başkanına şöyle yüklendi:

“Bütçesi tamamen kontrolden çıkan beceriksiz Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, … şimdi de onu büyük utançtan koruyan Ulusal Muhafızlarla savaşıyor.”

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