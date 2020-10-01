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Trump-Biden buluşmasına damga vuran an: İnşallah

ABD'de Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala ilk kez televizyonda karşı karşıya gelen Donald Trump ve Joe Biden'ın buluşmasına, Biden'ın sözleri damga vurdu. Trump'ın ödediği vergileri açıklayacağını söylemesi üzerine Biden, "Ne zaman? İnşallah" sözleriyle dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
09:56 -
Haberler Dünya

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak seçim öncesinde ilk kez kamuoyunun karşısında kozlarını paylaştı.

Gazeteci Chris Wallace’ın moderatörlüğünü üstlendiği tartışmada Trump’ın sık sık Biden’ın sözünü kesmesi ve “Proud Boys” olarak bilinen aşırı sağcı grubu desteklemesi tartışma yarattı. Tarafların birbirlerine hakaret etmesi de münazaraya damga vurdu.

Trump ve Biden iki kez daha ekranda karşı karşıya gelecek.

Trump’a New York Times gazetesinin gündeme getirdiği ve 2016 ve 2017 yıllarında yalnızca 750 dolar gelir vergisi ödediği iddialarıyla ilgili sorular da yöneltildi. Tartışma sırasında Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını ifade ederken, Joe Biden’ın, “Ne zaman? İnşallah” yanıtını vermesi dikkat çekti.

Son güncelleme: 09:57 01.10.2020
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