Trump-Biden karşı karşıya geldi: ABD Başkanı aşırı sağcıları korudu

Son aylarda George Floyd ve Breonna Taylor gibi Afro-Amerikalıların polis şiddeti ile öldürülmesi ve Jacob Blake’in de polisin saldırısına uğrayarak felç kalmasıyla birlikte alevlenen ırkçılık tartışmaları ABD Başkanı Donald Trump’ı pek etkilememiş görünüyor…

3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump (74) ile Barack Obama döneminin Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Joe Biden (77) ilk kez kozlarını kamuoyunun karşısında paylaştı.

Moderatörlüğünü Fox News haber kanalından Chris Wallace’ın üstlendiği tartışma programı, ABD'nin Ortabatı eyaletlerinden Ohio'da Cleveland kentindeki Case Western Reserve Üniversitesi ve Cleveland Kliniği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

AŞIRI SAĞCILARI DESTEKLEDİ: BÖYLE DEVAM EDİN



Bölümlere ayrılan tartışma programında Wallace, Trump’a ırkçı beyazları ve militan gruplar hakkında bir çağrıda bulunup bulunmayacağını sorunca, ABD Başkanı hiç beklenmedik bir yanıt verdi…

Son dönemde hem polisin hem de silahlı grupların ırkçı saldırıları olduğunu hatırlatan moderatörün sorusuna, “Solcular şiddetin sorumlusu. Ben elimden ne geliyorsa yaparım” dedi. Wallace’ın “O zaman yapın efendim” yanıtına Biden da, “O zaman yap ve söyle” ifadesini kullandı.

Trump bu tepki karşısında, “Onlara ne dememi istersiniz? Bana isim verin” derken Biden da beyazların üyesi olduğu silahlı bir aşırı sağcı örgüt olan Proud Boys’un adını söyledi.



Trump, “Proud Boys, geri çekilin ve hazırda bekleyin. Fakat size bir şey söyleyeyim bence ANTIFA (faşizm karşıtları için kullanılan isim) konusunda bir şey yapmak gerek” dedi.

Trump’ın sözleri hem ABD kamuoyunda hem de sosyal medyada gündem oldu… Proud Boys üyesi ve yürüyüşleri düzenleyen isimlerden biri olan Joe Biggs, “Başkan Trump Proud Boys’a hazırda bekleyin dedi çünkü birilerinin ANTIFA ile mücadele etmesi gerek… Evet efendim! Biz hazırız!” dedi.



TRUMP BEL ALTI VURMAYA ÇALIŞTI



Biden, 2015 yılında kanserden ölen oğlu Beau hakkında konuşurken, Trump araya girerek Biden’ın diğer oğlu Hunter’ın kokain kullandığı haberlerini gündeme getirdi.

Joe Biden da Trump’ın saldırısına karşı, “Benim oğlumun da birçok ABD’li gibi bağımlılığı var. Ve bu bağımlılığı ile mücadele ettiği için onunla gurur duyuyorum” dedi. Biden oğlunun ABD için savaştığını söyleyince Trump da buna şaşırdığını söyledi.

Trump, “Ben Beau’yu bilmiyorum ben Hunter’ı biliyorum” diyerek tartışmayı kestirip attı.

“PUTİN’İN KÖPEĞİ” DEDİ

Münazara sırasında Biden, Trump’a “palyaço”, “ırkçı” ve “Putin’in köpeği” gibi ifadeler kullanırken, “Sen en kötü ABD başkanısın” dedi.

Trump da Biden’a, “Joe, seninle ilgili en ufak bir zekilik yok. Akıllı kelimesini kullanmaman gerek” dedi.

PROUD BOYS KİMLERDEN OLUŞUYOR?

2016 yılında ABD’de kurulan fakat Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada’da da varlık gösteren Proud Boys sadece beyaz erkeklerden oluşuyor. Silahlanmayı destekleyen ve ırkçılığı temel alan kuruluş bir süre önce kendi içinde bölünme yaşadı.

Beyaz erkeklerin ve batı kültürünün saldırı altında olduğunu düşünen grup, bu konudaki komplo teorilerini kendisine dayanak alıyor. Resmi olarak beyaz ırkın üstünlüğü üzerinden hareket etmediklerini açıklayan grup, birçok ırkçı gösteriye katıldı ve şiddeti desteklediğini duyurdu.



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