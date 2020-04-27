Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump, corona ile ilgili basın toplantısını iptal etti!

Ülkesindeki corona salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün gerçekleştireceği basın toplantısı iptal edildi.

19:54 -
Haberler Dünya
Trump, corona ile ilgili basın toplantısını iptal etti!

Beyaz Saray, Baştan Donald Trump’ın günlük Covid-19 basın toplantısını resmen iptal etti.

BBC’deki habere göre, Türkiye saatiyle 24:00’te başlaması planlanan toplantı, Trump’ın resmi programından çıkartıldı.

ZARAR VERİYORDU

İptal kararı, bazen 90 dakika veya daha uzun süren basın toplantılarının, Trump’a siyaseten zarar verdiği kaygılarının ardından alındı.

Trump, geçen haftaki basın toplantısında corona virüsünü dezenfektanlarla tedavi edilebileceğini söyleyerek tepki toplamış, üreticiler ve kamu sağlığı yetkilileri bunun yapılmaması için birbiri ardına uyarılarda bulunmuştu.

İLGİLİ HABERTrump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı!Trump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı!
ABD beyaz Beyaz Saray Corona Donald Trump Melania Trump sosyal medya Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more