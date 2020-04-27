Trump, corona ile ilgili basın toplantısını iptal etti!

Beyaz Saray, Baştan Donald Trump’ın günlük Covid-19 basın toplantısını resmen iptal etti.

BBC’deki habere göre, Türkiye saatiyle 24:00’te başlaması planlanan toplantı, Trump’ın resmi programından çıkartıldı.

ZARAR VERİYORDU

İptal kararı, bazen 90 dakika veya daha uzun süren basın toplantılarının, Trump’a siyaseten zarar verdiği kaygılarının ardından alındı.

Trump, geçen haftaki basın toplantısında corona virüsünü dezenfektanlarla tedavi edilebileceğini söyleyerek tepki toplamış, üreticiler ve kamu sağlığı yetkilileri bunun yapılmaması için birbiri ardına uyarılarda bulunmuştu.