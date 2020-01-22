Trump duyurdu: 7 ülkeye daha seyahat yasağı geliyor!

Yeni kısıtlamaların kısa zamanda devreye gireceğini söyleyen Trump hangi ülkelerin yeni listede yer alacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Trump yönetiminin Belarus (Beyaz Rusya), Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getireceği aktarıldı.

Trump ilk olarak 2017 yılında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının Amerika'ya seyahatini engelleyen uygulamayı yürürlüğe koymuş ancak bu uygulama federal mahkemede “ayrımcılık yapıldığı” kararıyla hükümsüz kılınmıştı.

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Yasağı ikinci kez gündeme getiren Trump yönetimi yine federal mahkeme kararıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

2018 yılında ise Anayasa Mahkemesi, başkanın ABD'ye giriş yapacaklar üzerinde kısıtlama getirme yetkisi olduğu kararıyla Trump'ın bu uygulamasına yeşil ışık yakılmıştı.

Mevcut yasağın uygulandığı ülkeler İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen.