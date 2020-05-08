Trump duyurdu: Aniden test sonucu pozitif çıktı!

Corona virüsü salgınının merkez üssü konumundan bulunan ABD'de salgın Beyaz Saray'a sıçradı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Basın Sekreteri Katie Miller'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.
DONALD TRUMP: O HARİKA BİR KADIN
ABD Başkanı Donald Trump, Miller'ın coronaya yakalandığını duyururken, “O harika bir kadın, uzun zamandır test yaptırıyordu. Fakat bugün aniden test sonucu pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.
Trump, Miller ile temas kurmadığını aktarırken, Miller'ın Pence ile temas kurmuş olabileceğini dile getirdi.
Öte yandan Katie Miller, Başkan Trump'ın başdanışmanlarından Stephen Miller ile evli. (İHA)