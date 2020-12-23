Trump giderayak eski danışmanı Papadopoulos’u da affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın 2016 başkanlık seçim sürecine müdahalesine yönelik açılan soruşturmada suçunu kabul eden eski danışmanı George Papadopoulos’u affetti.

Rusya soruşturmasında tutuklanan ilk eski Trump danışmanı olan Papadopoulos, Twitter’da yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür ederek, “Bu benim ve ailem için dünyalara bedel” dedi. Trump’ın eski danışmanı Papadopoulos, Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçim sürecine müdahale ettiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında 14 gün hapis, 200 saat toplum hizmeti ve 9 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

ANLAŞMA YOLUNU İLK O SEÇTİ



Ekim 2018’de suçunu kabul eden 33 yaşındaki Papadopoulos, Rus hükümeti ile bağlantılı bazı aracı kişilerle yaptığı görüşmelerin zamanlaması konusunda Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan söylemekle suçlanıyordu. Papadopoulos, Özel Savcı Robert Mueller’in açtığı soruşturma kapsamında suçunu kabul edip anlaşma yoluna giden ilk kişi olmuştu.

Ayrıca Papadopoulos, Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ile birlikte çalışan ve aynı soruşturmada hapis cezası alan avukat Alex van der Zwaan’ın ardından hüküm giyen ikinci kişiydi.

15 KİŞİ LİSTEDE



Trump, Rus milyarder German Khan’ın damadı ve eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği gerekçesiyle 30 gün hapis cezası alan Hollandalı avukat Alex van der Zwaan’ı da af listesine dahil etti.

Beyaz Saray tarafından açıklanan kararda Trump, toplamda 15 kişiyi affetti.