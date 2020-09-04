Trump hakaret iddialarına ateş püskürdü: Hangi hayvan bunu söyler

ABD’de Kasım ayındaki seçimlere geri sayım sürerken, Başkan Donald Trump mitinglerine hız verdi. Pennsylvania’ya giden Trump, Andrews Üssü’nde seçmenlere seslendi.

Ülke medyasını sık sık ‘yalan haber’ yapmakla eleştiren Başkan Trump, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump, The Atlantic dergisinin ABD askerlerine hakaret ettiği yönündeki iddialarına ateş püskürdü.

‘BECERİKSİZLERLE DOLU’



Derginin isimlerini gizlediği pek çok kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump 2018’deki Fransa ziyaretinde Aisne-Marne mezarlığına gitmeyi reddetti.

İddiaya göre Trump, ABD askerlerinin bulunduğu mezarlık için, “Oraya neden gideyim. Orası beceriksizlerle dolu” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEY ÜZERİNE YEMİN EDERİM’



İddiaları kesin bir dille reddeden Trump, haberlerin isimsiz kaynaklara dayandırılmasını da eleştirerek, “Eğer bu insanlar gerçekten varsa bile yalancılar. Her şey üzerine yemin edebilirim ki, kahramanlarımız için asla böyle bir şey söylemedim. Onlardan daha fazla saygıyı hak eden yok” dedi.

‘YAĞIŞ YÜZÜNDEN GİDEMEDİM’

Mezarlığa gidememe sebebini de açıklayan Trump, “Oraya gitmek istedim ama Paris’teki aşırı yağıştan dolayı gidemedim. Gizli Servis ısrar etmeme rağmen bunu yapamayacağımı söyledi. Bu açıklamalar çok korkunç. Hangi hayvan böyle bir şey söyler!” ifadelerini kullandı.