Davos’ta ‘iklim’ krizi: Trump, Greta Thunberg’i hedef aldı

Bu yılki ana teması ‘Sürdürülebilirlik’ olan Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın inkar ettiği iklim değişikliğine yönelik protestoların gölgesinde açıldı.

ABD’de hakkındaki azil soruşturmasının görüleceği gün Davos’ta alan Trump, kürsüden, dinleyiciler arasındaki 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i hedef aldı. Thunberg’e atıfla ‘felaket tellallığı yapan iklim peygamberlerini’ kınayan Trump, ‘kıyamet kehanetlerinin reddedilmesi’ çağrısı yaptı.

“SERSEM FALCILARIN HALEFLERİ”

İklim aktivistlerinden “Bu alarm zilleri çaldıranlar hep aynı şeyi talep eder: Yaşamlarımızın her yönünü tahakküm altına almak, dönüştürmek ve kontrol etmek” diye söz eden Trump, “Bunlar mazinin sersem falcılarının halefleri” diye ekledi.

ABD’nin ekonomisini savunacağı vurgusu yapan Trump, kendi ekonomik başarılarını anlatırken, artık karamsarlık değil, iyimserlik zamanı olduğunu savundu.

THUNBERG: DÜNYA ALEV ALEV YANIYOR

Trump’ın ardından ‘İklim Kıyametinden Kaçınmak’ başlıklı panele geçildiğinde bu kez söz İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’deydi. Thunberg, siyaset ve iş alemi liderlerine “Fark etmemiş olmanız ihtimaline karşı söyleyeyim, dünya alev alev yanıyor” diye çattı.

Trump’ın ABD’nin katılacağını açıkladığı Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘1 trilyon ağaç dikme’ girişimi için “Yeterli değil’ diyen Thunberg, “Hemen şimdi fosil yakıtlara yatırımların sona erdirilmesi” çağrısı yaptı.

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TRUMP’A YANIT: ÇOCUKLARINIZA NE DİYECEKSİNİZ?

Dünya çapında iklim için okul grevlerinin öncüsü, adını anmadan Trump’ı hedef aldı:

* Merak ediyorum onları bile bile başlarına açtığınız iklim kaosuyla cebelleşmeye terk etmeniz ve başarısız olmanızın nedeni olarak çocuklarınıza ne söyleyeceksiniz?

* Ekonomi için o kadar olumsuz olacak gibi gözüküyordu ki, gelecekteki yaşam koşullarını güvenceye almak fikrinden hiç denemeden vazgeçtik? Böyle mi diyeceksiniz?

* Evimiz hala yanıyor. Sizin atıllığınız her saat alevleri körüklüyor. Biz ise size diyoruz ki, çocuklarınızı her şeyden çok seviyorsanız harekete geçin.

Siyaset ve iş dünyasını ‘sürekli boş sözler vermekle’ suçlayan Thunberg, “Diyorsunuz ki, sizi yüzüstü bırakmayacağız, bu kadar karamsar olmayın. Ve sonra, sessizlik.” dedi.

NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİST: AKLA ZİYAN

Davos’a katılanların, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına destek vermediği belirtildi. Nobel Ödüllü ABD’li ekonomist Joseph Stiglitz, Trump’ın konuşmasını ‘akla ziyan’ diye nitelerken “Gözümüzle gördüğümüz orada yokmuş gibi yapıyor” diye eleştirdi.

“CAHİLLİK, HERKESE SAYGISIZLIK”

Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ise Trump hakkında, “Sadece kendini övme, cahillik, herkese saygısızlık, küresel sorunları anlamazlık… Hayatım boyunca duyduğum en berbat konuşmaydı” dedi.

YATIRIMDAN GERİ ADIM ATTILAR

Goldman Sachs Bankası, Kuzey Kutbu’ndan petrol-kömür çıkarmak için yapılan yatırımları artık finanse etmeyeceğini duyurdu. 7 trilyon dolarlık varlığı yöneten yatırım kuruluşu BlackRock da yükselen sıcaklığın kar oranlarını tehdit ettiğini ve iklim değişikliğinin piyasalara en büyük tehdidi oluşturduğunu söyledi.