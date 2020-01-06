ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın herhangi bir Amerikan vatandaşına ya da hedefine saldırması durumunda ABD’nin buna hızla karşılık vereceğini, belki de bunun orantısız olacağını açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Bu medya ilanı Amerikan Kongresi'ni bilgilendirmeye hizmet edecek.

* İran herhangi bir Amerikalı'ya ya da Amerikan hedefine saldırırsa, Amerika hızlıca tam kapasiteyle karşılık verecek bu belki de orantısız şekilde olacak.

* Böyle yasal bilgilendirmeye gerek yok ama yine de veriliyor.

NE OLMUŞTU?

Irak’ın başkenti Bağdat Havalimanı’nda İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi üzerine İran, intikam yemini etmişti.