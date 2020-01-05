Trump: İran’a ait 52 hedef tespit ettik

Euronews’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiklerini açıkladı. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerginlik zirveye çıktı.

İran’ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter’dan yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran’ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor.”

SİVİLLERİ VE KÜLTÜR ALANLARINI BOMBALAMAK SAVAŞ SUÇU SAYILIYOR

Silahlı çatışmalarda sivillerin öldürülmesinin yanı sıra kültürel varlıklara yönelik saldırılar da savaş suçu niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede UNESCO'nun kısaca Lahey Sözleşmesi olarak bilinen ve 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 7 Ağustos 1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi ABD dahil 129 devlet kabul edilmiştir.

Silahlı çatışmalarda kültürel mirasın korunmasına yönelik bir diğer uluslararası sözleşme ise Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlığın Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesi'nin İkinci Protokolü-UNESCO 1999'dur.