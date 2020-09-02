Trump ortalığı karıştırdı: Kenosha’da polisi övdü

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta 29 yaşındaki Jacob Blake’in polis tarafından sırtından 7 kez ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarının gölgesinde Başkan Donald Trump, Kenosha’yı ziyaret etti. Vali ve Belediye Başkanın “gelmeyin” itirazlarına kulak asmayan Trump, şehri ziyaret etti.

Protestocuların Kenosha Belediye Başkanı Antaramian’ın evine girmeye çalıştıklarını söyleyen Başkanı Trump, “Dün gece bu radikal anarşistlerin belediye başkanının evine girmeye çalıştığını ve bu zavallı, çok aptal belediye başkanına bir sürü kötü şey olduğunu gördüm. Yani onun nasıl belediye başkanı olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Onu gerçekten korkunç bir şekilde taciz eden muazzam sayıda insanlar vardı ve sanırım evine girmeye çalışıyorlardı ve hala aptal olduğu için onlara destek oluyor. Onlara sadece bir aptal böyle yapışabilir” ifadelerini kullandı.

BASKI ALTINDA ÇALIŞIYORLAR

Başkan Trump, Jacob Blake’in polis tarafından vurularak felçli kalmasının ardından geldiği Kenosha şehirde kolluk kuvvetlerine desteğini tekrarlayarak, ”Kararlı olmalısın, sert olmalısın ve güçlü olmalısın. Suçluları içeri almaya istekli olmalısınız” dedi.

Trump, bölgede görevli polisin çok ciddi bir baskı altında çalıştığını söylerken, 15 yıldır görev yapan polisler var. Sicilleri de tertemiz. Ancak bazen bir karar vermek zorunda kalıyorlar. Karar vermek için de çeyrek saniyeleri oluyor. Yanlış bir kararda ya ölebilirler ya da başları belaya girebilir. İnsanlar bunu anlamalı. Bazen gerçekten boğuluyorlar” yorumunu yaptı.