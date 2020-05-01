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Trump açıkladı! Remdesivir onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin, Gilead şirketinin Remdesivir adlı ilacının acil durumlarda Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasını onayladığını açıkladı. Trump daha önce de sıtma tedavisinde kullanılan başka bir ilacın Covid-19'a karşı kullanımının onaylandığını belirtmişti.

23:25 -
Haberler Dünya
Trump açıkladı! Remdesivir onay aldı

Donald Trump bu açıklamayı, Gilead CEO’su Dan O'Day’le birlikte katıldığı Beyaz Saray’daki bir etkinlikte yaptı.

Dan O'Day, şirketinin 1 milyon şişe ilaç bağışladığını söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) daha önce Ebola’ya karşı geliştirilen antiviral ilaç Remdesivir’in corona virüsü ile mücadelede işe yaradığını açıklamıştı.

BBC’deki habere göre, çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edilmişti.

Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan bir diğer araştırmada ise ilacın Covid-19 hastalarının tedavisinde işe yaramadığı belirtimişti.

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ABD beyaz Beyaz Saray Corona Donald Trump Dünya Haber Sağlık
Son güncelleme: 23:27 01.05.2020
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