Trump açıkladı! Remdesivir onay aldı

Donald Trump bu açıklamayı, Gilead CEO’su Dan O'Day’le birlikte katıldığı Beyaz Saray’daki bir etkinlikte yaptı.

Dan O'Day, şirketinin 1 milyon şişe ilaç bağışladığını söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) daha önce Ebola’ya karşı geliştirilen antiviral ilaç Remdesivir’in corona virüsü ile mücadelede işe yaradığını açıklamıştı.

BBC’deki habere göre, çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edilmişti.

Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan bir diğer araştırmada ise ilacın Covid-19 hastalarının tedavisinde işe yaramadığı belirtimişti.