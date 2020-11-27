Trump seçimden sonra ilk kez bu kadar net: Sarayı terk edeceğim

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. 20 Ocak'ta yemin edecek olan Biden görevi devralmak için adeta gün sayıyor.

Seçimlerde hile olduğunu savunan ve yenilgiyi kabul etmeyen mevcut Başkan Donald Trump hukuki yollara başvururken, devir teslim töreni yaklaşırken Beyaz Saray’dan ayrılıp ayrılmayacağı en büyük merak konusu.

‘YAPACAĞIMI BİLİYORSUNUZ’



Şükran Günü dolayısıyla Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, seçim gününden sonra ilk kez bir toplantıda soru cevap gerçekleştirdi.

Bir muhabirin 20 Ocak’tan sonra Saray’dan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili sorusuna Trump, “Kesinlikle ayrılacağım. Kesinlikle. Bunu yapacağımı biliyorsunuz” dedi.

‘YARIŞ BİTMEKTEN ÇOK UZAKTA’



Sözlerinin devamında iddialarını yineleyen Trump, “Ancak bunu kabul etmesi çok zor. Ortada büyük bir sahtekarlık var. Bu hileli bir seçim.

En üst seviyede. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığına kapılmayın çünkü bu yarış bitmekten çok uzakta” ifadelerini kullandı.

SEÇİCİ KURUL TOPLANACAK



Trump’ın sözleri üzerine Joe Biden’ın kampanya ekibinden Michael Gwin açıklamalarda bulundu. Gwin, “Seçilmiş Başkan Biden 306 delege kazandı. Eyaletler bu sonuçları doğrulamaya devam ediyor. Seçiçi Kurul yakında toplanacak bunu onaylayacak. Biden 20 Ocak 2021’de yemin edecek” dedi.

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