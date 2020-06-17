Trump sinyali vermişti! ABD’den Esad’a karşı yaptırım hamlesi

ABD’nin BM Temsilcisi Kelly Craft dün Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada Washington’un “Esad rejiminin askeri zafer elde etmesini önlemek” için yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Craft, “Amacımız, Esad rejimini siyasi bir çözümü önleyen ve barış beklentilerini ciddi şekilde azaltan büyük ölçekli vahşet ve insan hakları ihlallerinde kullandığı gelirlerden mahrum etmek” dedi.

Rusya ve Çin, ABD’nin daha fazla tek taraflı yaptırım uygulama planını eleştirdi. Rusya’nın BM temsilcisi Vasily Nebenzya, ABD’nin “bu önlemlerle amacının Suriye’nin meşru yönetimini devirmek olduğunu” doğruladığını öne sürdü.

TRUMP ARALIK AYINDA ÖNÜNÜ AÇTI



Çin’in BM temsilcisi Zhang Jun, “Suriye gibi savunmasız ülkeler corona salgını ile mücadele ederken, daha fazla yaptırım uygulamanın basitçe insanlık dışı olduğunu ve ek felaketlere neden olabileceğini” söyledi.

Craft, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump tarafından aralık ayında imzalanan Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası uyarınca uygulanacağını söyledi.