Trump: Sudan’ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkaracağım

Sudan’da yaşanan siyasi değişim ve hareketlilik, 1993 yılından beri ABD’nin hazırladığı “teröre destek veren ülkeler listesi”ni de değiştiriyor…

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Kuzey Afrika ülkesi Sudan’ı bu listeden çıkaracağını söyledi. Geçen yıl ülkeyi demir yumrukla 30 yıl yöneten Ömer el-Beşir’in devrilmesi sonrasında yönetimin değiştiği Sudan ile ilgili Twitter’da mesaj paylaşan Trump, “Harika haberler var! Sudan’ın yeni hükümeti büyük ilerleme sağladı ve ABD’deki terör kurbanları ve aileleri için 335 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Daha önce belirttiğim gibi Sudan’ı “teröre destek veren ülkeler listesinden” çıkaracağım” dedi.

ABD Başkanı, Amerikan halkı için adaletin geldiğini ve Sudan’ın büyük bir adım attığını da dile getirdi. Washington daha önce Hartum yönetiminden ABD’nin Kenya ve Tanzanya’daki diplomatik temsilciliklerine yapılan El-Kaide saldırısı için tazminat ödemesini istemişti. Dün akşam saatlerinde Sudan’dan bazı kaynaklar bu tazminatı ödemeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.

Trump’ın açıklamasının ardından Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok, “Teşekkür ederim Başkan Trump! Resmi olarak Sudan’ı bu listeden resmi olarak çıkarmanızı dört gözle bekliyoruz. Bu listede yer almak Sudan’a pahalıya patladı” dedi.