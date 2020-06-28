Trump tepki çeken videoyu sildi!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla birçok kez tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, son paylaşımında ‘Beyazların gücü’ şeklinde bir sloganı içeren video paylaştı.

Paylaşımın ardından ABD’nin gündemine oturan video ve Trump sadece sosyal medyada bile yüz binlerce tepki mesajı aldı.

Tepkiler üzerine geri adım atan Trump tweeti sosyal medya hesabından kaldırdı.

TRUMP O İFADEYİ DUYMAMIŞ

Olayla ilgili açıklamada bulunan Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın videodaki ‘white power’ (Beyazların gücü) ifadesini fark etmediğini öne sürdü.

Siyahi Kongre üyesi Tim Scott ise ülkenin gündemindeki siyahilere uygulanan ayrımcılığın üzerine gelen Trump videosu için “Hiç bir şüphe yok ki bu paylaşım yapılmamalıydı ve sadece silinmeli” ifadelerini kullandı.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kısa bir süre önce Minneapolis’teki olayda bir polis memuru siyahi George Floyd’u gözaltına almak isterken canice boğazına bastırarak ölümüne neden olmuştu.

Floyd’un ölümünün ardından ülkenin birçok şehrinde protestocular sokakları doldurmuş ve bazı noktalarda yağmalar yaşanmıştı.