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Trump tepki çeken videoyu sildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Beyazların gücü' şeklinde ırkçı bir sloganı içeren videoyu Twitter hesabından paylaşması ülkedeki siyahileri ve demokratları ayaklandırdı. Trump'a bazı cumhuriyetçi Kongre üyeleri de tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Trump paylaşımını sildi.

Sozcu.com.tr
20:01 -
Haberler Dünya
Trump tepki çeken videoyu sildi!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla birçok kez tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, son paylaşımında ‘Beyazların gücü’ şeklinde bir sloganı  içeren video paylaştı.

Paylaşımın ardından ABD’nin gündemine oturan video ve Trump sadece sosyal medyada bile yüz binlerce tepki mesajı aldı.

Tepkiler üzerine geri adım atan Trump tweeti sosyal medya hesabından kaldırdı.

Protestolar sırasında polisin sert müdahalesi tepkilerin artmasına neden oldu. Reuters

TRUMP O İFADEYİ DUYMAMIŞ

Olayla ilgili açıklamada bulunan Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın videodaki ‘white power’ (Beyazların gücü) ifadesini fark etmediğini öne sürdü.

Siyahi Kongre üyesi Tim Scott ise ülkenin gündemindeki siyahilere uygulanan ayrımcılığın üzerine gelen Trump videosu için “Hiç bir şüphe yok ki bu paylaşım yapılmamalıydı ve sadece silinmeli” ifadelerini kullandı.


TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kısa bir süre önce Minneapolis’teki olayda bir polis memuru siyahi George Floyd’u gözaltına almak isterken canice boğazına bastırarak ölümüne neden olmuştu.

Floyd’un ölümünün ardından ülkenin birçok şehrinde protestocular sokakları doldurmuş ve bazı noktalarda yağmalar yaşanmıştı.

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