Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz kazanacağız” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:16, 10/11/2020
Haberler Dünya
Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız

ABD'de Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delegeye ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden, Başkan seçilmişti.

Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından yarıştan çekilmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamaktan vazgeçmedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Biz kazanacağız” dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, “Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika'yı yeniden harika yap” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirBiden'ı tebrik etmeyen liderler gündem oldu: Erdoğan, Trump'tan çok faydalanmıştıBiden'ı tebrik etmeyen liderler gündem oldu: Erdoğan, Trump'tan çok faydalanmıştı

İlginizi ÇekebilirABD Başkanlık seçimini Biden kazandı: Peki ya Trump görevi bırakmazsa?ABD Başkanlık seçimini Biden kazandı: Peki ya Trump görevi bırakmazsa?

ABD Amerika beyaz Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Donald Trump Hile seçim sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more