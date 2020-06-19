Trump ve Twitter arasındaki çekişme kızışıyor! Video paylaşımına manipülasyon etiketi

Sosyal medyayı en aktif kullanan dünya liderlerinin başından gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki çekişme sürecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın paylaştığı mesajların doğruluğu konusundaki şüpheler nedeniyle uyarı işaretler koyan şirket, ABD Başkanı’nın tepkisini çekmişti.

Trump, şirketi 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla suçlayıp kapatmakla tehdit ederken, “Twitter serbest konuşma özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor. Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim!” ifadelerini kullandı.

Twitter, uzun süre gündemde kalan hamlesinin ardından şimdi de Trump’ın paylaştığı bir videoya “manipüle edilmiş medya” etiketi ekledi. Orijinal videoda iki çocuğun koşarak birbirine sarıldığı anlar görülüyordu.

‘PROBLEM YALAN HABERLER’

Trump’ın paylaştığı versiyonda ise küçük çocuklardan birinin diğerinin önünde koştuğu kısım gösterilirken, “Irkçı bebek büyük ihtimalle Trump seçmeni” sözleri yer alıyor.

Videonun sonunda da, “Problem ABD değil, problem yalan haberler” mesajı veriliyor.

Trump’ın Twitter’ın bu son hareketine nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

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