Trump paket görüşmelerini erteledi, piyasalar karıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki Başkanlık seçimleri sonrasına kadar Demokratlarla corona virüsü teşvik paketi görüşmelerinin sonlandırıldığını söyledi.

Trump, Twitter üzerinden Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Demokratlar’ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Covid-19 ile hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, “1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, “Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz” dedi.

EKONOMİK TEŞVİK PAKETİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA ONAYLANMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı corona virüsü salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini geçtiğimiz hafta onaylamıştı.

Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen söz konusu teşvik paketi, 207’ye karşı 214 oyla kabul edilmişti.

Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyordu.

Teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyordu.

Demokratların ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi Mayıs ayında 3 trilyon dolar değerinde yardım paketini onaylamış ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato teklifi görmezden gelmişti.

Söz konusu teşvik paketinin yasalaşması için önce Senato'da kabulü ardından ABD Başkanı Trump'ın onayı gerekiyor.

İlginizi Çekebilir ABD Başkanı Trump: Tartışmayı dört gözle bekliyorum