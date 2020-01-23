Trump yine kendini rezil etti! Barzani’yi terör örgütü lideriyle karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos’ta kürsüde yaptığı konuşmanın yanı sıra önemli ikili görüşmelerde de bulundu.

Bu kapsamda dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’yle bir araya gelen Trump, yine sıra dışı açıklamalara imza attı. Türkiye’nin Suriye sınırındaki terör unsurlarını arındırmak için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra kurulan güvenli bölgeye atıfta bulunan Trump, Barzani’ye katkılarından ötürü teşekkür etti.

‘TÜRKİYE’YLE İYİ İŞLEDİ’

ABD askerlerinin Suriye sınırından çekildiğini anımsatan Trump, “Bu durum Türkiye’yle iyi bir şekilde işledi. Herkesin tahmin ettiğinden daha da çok işe yaradı. Güvenli bölgenin ‘olabildiğince güvenli’ kalması için yaptıklarınıza minnettarım” dedi. IŞİD’e karşı beraber mücadele ettiklerini söyleyen Trump, petrol tesislerinin güvende olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Trump minnettarlığını göstermek istese de, bu sözleriyle baltayı taşa vurdu. Washington Post’un Miriam Berger imzasıyla yayınladığı analizde, Trump’ın Barzani’yi terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani’yle karıştırdığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturduğu güvenli bölgenin diğer tarafında terör örgütü YPG’nin olduğu hatırlatılan makalede, IKBY’nin ve dolayısıyla Barzani’nin güvenli bölgede herhangi bir katkısı olmadığı vurgulandı.

BİR SKANDAL DA BEYAZ SARAY’DAN

Öte yandan Beyaz Saray’ın Youtube kanalı da büyük bir skandala imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le görüştüğü anların videosunu paylaşan kanal, “Başkan Trump, İran Cumhurbaşkanı’yla görüştü” başlığını kullandı. Hata kısa süre sonra düzeltilse de, ABD’li gazeteciler durumu sosyal medyadan paylaştı.

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