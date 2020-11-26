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Trump yönetiminden TikTok’a ek süre

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Çin merkezli ByteDance firmasına TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarmak için 7 gün ek süre verdi. Yeni tarih, 4 Aralık olarak belirlendi.

Güncellenme: 00:08, 26/11/2020
Haberler Dünya
Trump yönetiminden TikTok’a ek süre

Trump yönetimi, Çin merkezli ByteDance şirketinin video paylaşım uygulaması TikTok’un ABD’deki varlıklarını elden çıkarmak için verilen süreyi bir kez daha uzattı. ByteDancee 7 gün ek süre verilmesiyle yeni tarih 4 Aralık olarak belirlendi.

NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını ifade ederek, “Ya Tiktok’u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız ya da bu uygulama başka ABD’li bir şirkete satılacak” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

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