Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’a bir darbe daha: Medya desteğini de kaybetti

ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, 'hile' yapıldığını iddia ettiği sayım sürecinde en büyük darbeyi medya desteğinden gördü. Trump'a yakın yayın politikasıyla bilinen Wall Street Journal ve New York Post gibi gazeteler bile Biden'ın kazanacağına dair geri sayıma geçti.

Derleyen: Mert YILMAZ
Güncellenme: 15:47, 07/11/2020
Haberler Dünya
Trump’a bir darbe daha: Medya desteğini de kaybetti

ABD’deki Başkanlık seçimleri uluslararası medyanın gündemindeki en önemli konu başlıklarından biri. Kritik eyaletlerdeki oy sayımı devam ederken, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden zafer ilan etmek için adeta geri sayıma geçti.

Biden, Arizona, Nevada, Pennsylvania ve Georgia’da öne geçerken, posta yoluyla gelen oylar sayıldığından beri avantajını kaybeden Trump, sayımların durdurulması ve Yüksek Mahkeme gibi çıkış yolları arıyor.

Trump için yolun sonu yaklaşır gibi görünürken, Beyaz Saray’da da istifa süreci başladı. Gemiyi terk edenler olarak adlandırılan isimler arasındaki ilk kişi Trump’ın danışmanlarından Ja’Ron Smith oldu.

SONUÇLARDAN SONRA DEĞİŞTİ

Ancak Trump’ın kazanacağına olan güvenin kaybedildiğine ilişkin en önemli göstergelerden biri medya ayağında dikkat çekiyor.

Rupert Murdoch.

ABD’li medya devi Rupert Murdoch’ın Trump’a olan desteğini yavaş yavaş çekmeye başladığı öne sürülüyor. Murdoch’ın sahibi olduğu Wall Street Journal ve New York Post gibi gazetelerin son günlerdeki tavrı buna en büyük işaret.

New York Post’un seçim öncesi yazışma haberi.

Seçimlere sayılı günler kala Biden ve oğlu Hunter’la ilgili yazışmaları ortaya döken New York Post, büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Gazete, Hunter’ın 2015’te Ukraynalı enerji firması Burisma’da çalıştığı dönemde Başkan Yardımcısı olan Biden’ın Ukrayna’daki soruşturmalara baskı yaptığını ortaya çıkarmıştı.

New York Post’un Biden için geri sayım haberi.

Seçimlerin kaderini etkileyebilecek tarzda haberler yapan New York Post, Biden’ın öne geçmesinin ardından çarpıcı kapaklarla çıkmaya başladı. Biden’ın önde olduğu seçimi duyuran gazete, ‘Ready, Set… Joe?’ başlığıyla adeta geri sayıma geçti.

AĞIRBAŞLI ŞEKİLDE BIRAKMALI

Wall Street Journal ise ‘opinion’ (görüş) bölümünde yer verdiği yazılarla dikkat çekti. Gazetenin yayın kurulu tarafından hazırlanan ‘Son Başkanlık Oyunu’ başlıklı makalede Trump’ın kaybetme ihtimali ve izleyeceği yol mercek altına alındı.

Wall Street Journal’ın ‘Son Başkanlık Oyunu’ makalesi.

Trump’ın mahkemeye gitme hakkı olsa da ‘hile’ konusunda kanıt sunması gerektiği belirtilen yazıda, “Trump kaybetmekten nefret eder. Sonuna kadar mücadele edeceğine hiç şüphe yok. Ancak eğer kaybederse, görevi ağırbaşlı ve Amerikan demokrasi geleneğine uygun olarak bırakırsa ülkeye en iyi şekilde hizmet eder” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi ÇekebilirBiden adım adım başkanlığa gidiyor: Rakamlar açık, kazanacağızBiden adım adım başkanlığa gidiyor: Rakamlar açık, kazanacağız

 

İlginizi ÇekebilirBeyaz Saray'da dikkat çeken istifa: Gemiyi ilk terk eden Ja'Ron Smith olduBeyaz Saray'da dikkat çeken istifa: Gemiyi ilk terk eden Ja'Ron Smith oldu

 

İlginizi ÇekebilirTrump Jr.'dan Hitler taktiği önerisi: Topyekûn savaşTrump Jr.'dan Hitler taktiği önerisi: Topyekûn savaş
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more