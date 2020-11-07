Trump’a bir darbe daha: Medya desteğini de kaybetti

ABD’deki Başkanlık seçimleri uluslararası medyanın gündemindeki en önemli konu başlıklarından biri. Kritik eyaletlerdeki oy sayımı devam ederken, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden zafer ilan etmek için adeta geri sayıma geçti.

Biden, Arizona, Nevada, Pennsylvania ve Georgia’da öne geçerken, posta yoluyla gelen oylar sayıldığından beri avantajını kaybeden Trump, sayımların durdurulması ve Yüksek Mahkeme gibi çıkış yolları arıyor.

Trump için yolun sonu yaklaşır gibi görünürken, Beyaz Saray’da da istifa süreci başladı. Gemiyi terk edenler olarak adlandırılan isimler arasındaki ilk kişi Trump’ın danışmanlarından Ja’Ron Smith oldu.

SONUÇLARDAN SONRA DEĞİŞTİ



Ancak Trump’ın kazanacağına olan güvenin kaybedildiğine ilişkin en önemli göstergelerden biri medya ayağında dikkat çekiyor.

ABD’li medya devi Rupert Murdoch’ın Trump’a olan desteğini yavaş yavaş çekmeye başladığı öne sürülüyor. Murdoch’ın sahibi olduğu Wall Street Journal ve New York Post gibi gazetelerin son günlerdeki tavrı buna en büyük işaret.

Seçimlere sayılı günler kala Biden ve oğlu Hunter’la ilgili yazışmaları ortaya döken New York Post, büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Gazete, Hunter’ın 2015’te Ukraynalı enerji firması Burisma’da çalıştığı dönemde Başkan Yardımcısı olan Biden’ın Ukrayna’daki soruşturmalara baskı yaptığını ortaya çıkarmıştı.

Seçimlerin kaderini etkileyebilecek tarzda haberler yapan New York Post, Biden’ın öne geçmesinin ardından çarpıcı kapaklarla çıkmaya başladı. Biden’ın önde olduğu seçimi duyuran gazete, ‘Ready, Set… Joe?’ başlığıyla adeta geri sayıma geçti.

AĞIRBAŞLI ŞEKİLDE BIRAKMALI



Wall Street Journal ise ‘opinion’ (görüş) bölümünde yer verdiği yazılarla dikkat çekti. Gazetenin yayın kurulu tarafından hazırlanan ‘Son Başkanlık Oyunu’ başlıklı makalede Trump’ın kaybetme ihtimali ve izleyeceği yol mercek altına alındı.

Trump’ın mahkemeye gitme hakkı olsa da ‘hile’ konusunda kanıt sunması gerektiği belirtilen yazıda, “Trump kaybetmekten nefret eder. Sonuna kadar mücadele edeceğine hiç şüphe yok. Ancak eğer kaybederse, görevi ağırbaşlı ve Amerikan demokrasi geleneğine uygun olarak bırakırsa ülkeye en iyi şekilde hizmet eder” ifadeleri kullanıldı.

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