Trump’a bir şok daha: Otel yerine otoparkta basın toplantısı yapıldı

Hem Seçiciler Kurulu’na gönderilecek delege sayısında hem de genel oylara göre Trump’ı geride bırakan Joe Biden zafer konuşmasını sabaha karşı yaptı.

Birlik ve bütünleşme çağrısı yapan Biden’ın destekçileri sokağa dökülürken, Trump cephesinde de hatalar silsilesi devam etti…

Trump seçim sonuçlarına itiraz edeceğini açıklarken, dün akşam saatlerinde “Philadelphia’daki Four Season’ta büyük bir basın toplantısı olacak” tweetini paylaştı. Bu mesaj büyük yankı uyandırırken, akşam saatlerinde Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan ve New York’un eski belediye başkanı olarak görev yapan Rudy Giulani, gazetecileri Four Seasons Total Landscaping isimli bir peyzaj ve bitki mağazasının otoparkında topladı.

Bir krematoryum ile erotik ürünler satan bir mağazanın arasında yer alan otoparkta kurulan basit bir kürsüye çıkan Giulani’nin açıklamaları pek yankı uyandırmadı. Trump, paylaştığı tweeti silerken, Philadelphia’daki Four Seasons oteli de Twitter üzerinden, “Bu toplantı bizim ev sahipliğimizde gerçekleşmiyor” açıklamasını yaptı.

