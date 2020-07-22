Trump’a soğuk duş: 8 puan önde

Reuters/Ipsos kamuoyu yoklamasına göre Biden‘ın kararsız seçmenler arasında da önemli bir avantajı olduğu görülüyor. Kayıtlı seçmenler arasında 15-21 Temmuz tarihlerinde yapılan ankete göre, seçmenlerin %46’sı 3 Kasım’daki seçimlerde Biden‘ı destekleyeceğini, %38’i Trump’a oy vereceğini söyledi. Kalan %16’lık kesim ise ya kararsız, üçüncü bir adayı desteklemeyi planlıyor ya da oy kullanmak istemiyor.

Hem Biden hem de Trump seçim kampanyası ekipleri, zamanlarının çoğunu, her iki yönde de seçim yapabilecek, ikna edilebilme potansiyeli yüksek olan bu kararsız seçmen grubuna odaklandı. 2016 yılında bir önceki seçimler için yapılan Reuters/Ipsos anketinde ne Demokrat ne de Cumhuriyetçi partiye oy verecek seçmenlerin Trump ile Demokrat adayı Hillary Clinton arasında eşit olarak bölündüğünü görülmüştü. Seçim Günü Trump, son hafta karar verdiklerini söyleyen seçmenlerin çoğunun oyunu kazandı.

Anket bu yıl kararsız veya üçüncü bir adayı destekleyeceğini söyleyecek kayıtlı seçmenlerin %61’inin seçmek zorunda kalırlarsa Biden‘ı destekleyeceklerini, %39’unun ise Trump’a oy vereceğini gösterdi.

