Trump’a soğuk duş: Twitter’dan videosunu kaldırdılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi yayın organı şeklinde kullandığı ve gündemle ilgili aldığı bütün kararları duyurduğu Twitter’dan flaş bir hamle geldi… Geçen aylarda Trump’ın paylaştığı bir tweeti, “Doğruluğu kesin değil” şeklinde uyarı ibaresiyle paylaşan Twitter’ın bu hamlesi Trump’ı deliye döndürmüştü.

Öyle ki Trump Mayıs ayının son günlerinde sosyal medyayı daha sıkı denetlemenin önünü açan bir tasarıyı onaylamıştı.

Fakat bu gelişmeler yaşanırken bu gece flaş bir hamle Twitter’dan geldi. Trump’ın cumartesi günü takipçileriyle paylaşarak “retweet” ettiği bir mesaj platformdan kaldırıldı. Linkin Park isimli grubun şarkısının yer aldığı video, Trump’ı öven bir seçim kampanyası şeklinde hazırlanmıştı. Trump’ın Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino’nun mesajını paylaştığı açıklanırken, Linkin Park tarafından yaratılan şarkının kullanım izni olmadığı belirtildi.