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Trump’a yapılan son testin sonucu belli oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan son corona virüsü testi sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

00:40 -
Haberler Dünya
Trump’a yapılan son testin sonucu belli oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’a yapılan corona virüsü testi sonucunu açıkladı. Trump’ın test sonucu negatif çıktı.

2 Ekim’de Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın corona virüsüne yakalandığı açıklanmış ve bir gün sonra Donald Trump, Walter Reed Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

5 Ekim’de hastaneden taburcu olan Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a varınca maskesini çıkararak balkonda poz vermişti. Ayrıca başkanlık konvoyu ile hastaneden çıkıp destekçilerini selamlaması da tepki çekmişti.

ABD'nin en üst düzey corona virüsü uzmanı Dr. Anthony Fauci, 26 Eylül'de Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayını tanıttığı toplantının “süper-bulaştırıcı etkinlik” olduğunu söylemişti.

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Son güncelleme: 00:48 13.10.2020
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