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Trump’ı destekleyen gazetenin manşeti gündem oldu

ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan Donald Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:11, 28/12/2020
Haberler Dünya
Trump’ı destekleyen gazetenin manşeti gündem oldu

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden’a kaptıran başkan Donal Trump’a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi.

Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında ” Deliliği bırak” başlığı ile çıktı.

Çok okunan tabloid gazetesi NY Post, “Deliliği bırak” manşetiyle gündem oldu.

Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump’a uyarılarda bulundu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, “Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı” ifadelerini kullandı.

SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI

Gazete, Demokrat Joe Biden’ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump’ın seçimlerde hile olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde, “Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı” ifadesi yer aldı.

Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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