Trump’ı seçim paniği sarmaya başladı: Sonuçlar asla doğru belirlenemeyecek

ABD'de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala yarış giderek daha da kızışıyor. Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde kaldığı gösterilen Donald Trump, seçimlerle ilgili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

ERTELENSİN İSTEMİŞTİ

Corona virüsü nedeniyle posta yoluyla oy verme işleminin artması beklenirken, Trump söz konusu yöntemin pek çok soruna yol açabileceğini savunuyor. Oylamaya hile karışacağını söyleyen Trump, 2020’nin en isabetsiz sonuçlara yol açacağını öne sürerek seçimlerin ertelenmesini dahi istemişti.

‘BAZILARI BUNU İSTİYOR’

Trump, Twitter’dan yaptığı son açıklamada, “Bu yıl ‘seçmenlere’ ya da herhangi bir yere gönderilecek olan yeni ve benzeri görülmemiş büyüklükteki istenmeyen oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçim sonucu asla doğru şekilde belirlenemeyecek, ki bazılarının istediği de bu. Dün başka bir seçim felaketi yaşandı. Oy çılgınlığını durdurun” ifadelerini kullandı.

‘İKİ KEZ OY VERİN’

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde de kendisini destekleyen seçmenleri iki kez oy vermeye çağırdı. Posta yoluyla oy kullanmanın seçimde hileye yol açacağına gönderme yapan Trump, oyunu gönderenlerin bir kez de sandığa gitmelerini istedi.

North Carolina'daki mitinginde bu fikri ortaya atan Trump, “Oylarını göndersinler ve sonra sandığa gitsinler. Eğer sistemleri dedikleri kadar iyiyse oy kullanamayacaklar. Eğer çizelgede görünmüyorlarsa oy kullanabilirler” dedi.