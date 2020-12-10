Trump’ın atadığı başsavcı Biden’ın oğluna soruşturma açtı

ABD'de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında federal soruşturma açıldığı ve vergilerinin inceleme altına alındığı açıklandı.

Hunter Biden siyasi bağlantılarından fayda sağlamak ve babasının başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna'da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanıyordu.

Hunter Biden, “Bu konunun profesyonel biçimde tarafsız olarak incelenmesinin vergi meselelerini profesyonel vergi danışmanlarının katkısıyla ne kadar yasal ve uygun biçimde ele aldığımı göstereceğine güvenim tam” dedi.