Trump’ın avukatı Giuliani’den kötü haber: Olayların adamı coronaya yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD’de çok tartışmalı bir isim de hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı. Corona virüsüne yakalanan kişi ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani.

Trump’ın seçim sürecinde otoparklarda yaptığı basın toplantıları ve Borat filmine malzeme olması gibi olaylarla gündeme gelen 76 yaşındaki Giuliani’nin, Arizona, Michigan ve Georgia eyaletlerine yaptığı ziyaretlerden sonra testi pozitif çıktı.

Eski New York Belediye Başkanı olan Giuliani’nin durumunu ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan duyurdu. Trump mesajında, “New York tarihinin en mükemmel Başkanı ve tarihin en usulsüz seçimini ortaya çıkarmak için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani Çin virüsüne yakalandı. Bir an önce iyileş Rudy, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Giuliani’nin izni üzerine hastalık geçmişine dair bilgileri yayınlayan Beyaz Saray, “Giuliani’ye Arizona, Michigan ve Georgia’ya yaptığı ziyaretlerin ardından uygulanan testlerde sonuç iki kez negatif çıkmıştır.

Dönüşünden sonra 48 saat boyunca bir belirti ya da pozitif sonuç görülmemiştir. Hiçbir eyalette meclis üyeleri ya da basın mensupları temas listesinde değildir” bilgisini paylaştı.

OTURUMLAR İPTAL EDİLDİ



Ancak Beyaz Saray’ın verdiği bu bilgiler, kamuoyunu tam olarak tatmin etmedi. Arizona’da Cumhuriyetçi Parti temsilcileriyle 10 saatlik toplantı yapan Giuliani’nin maske takmadığı belirtildi.

Giuliani’nin özel görüşmelerinde de aynı yolu izlediği öğrenilirken, eyalet meclisi bu haftaki oturumları önlem alarak iptal etti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR



Trump’ın seçim sonuçlarına itiraz sürecindeki en çok öne çıkan isim olan Giuliani, durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Giuliani, “Tüm arkadaşlarım ve takipçilerime duaları ve nazik dilekleri için teşekkürler. Mükemmel bir bakım görüyorum ve iyi hissediyorum. Çabucak iyileşip geri döneceğim” dedi.

ABD medyası resmi olarak açıklanmasa da, Giuliani’nin Georgetown Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördünü öne sürdü.

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