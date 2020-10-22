Trump’ın avukatı Giuliani’ye Borat şoku! Otel odasında tartışma yaratan görüntüler

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlere geri sayım sürerken, adaylar birbirlerine karşı ellerindeki son kozlarını kullanıyor. Başkan Donald Trump, rakibi Joe Biden’ın oğlunun yolsuzluk iddialarıyla ilgili suçlamalar yöneltirken, Biden ise Başkan’ın corona virüsü salgını ve ırkçılıkla mücadelesini eleştiriyor.

Bu siyasi kapışmaya ünlü oyuncu Sacha Baron Cohen de dahil oldu. İkonik hale gelen Borat filminin ikincisini çeken ve yarın Amazon Prime üzerinden yayınlamaya hazırlanan Cohen, filmde Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’yi zor duruma soktu.

7 Temmuz’da çekilen görüntülerde Giuliani, Borat’ın kızı Tutar rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova’yla röportaj yaparken görülüyor. İlerleyen bölümde Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken 76 yaşındaki Giuliani de bunu kabul ediyor.

Guardian’ın haberine göre odaya gittikten sonra 24 yaşındaki oyuncu Giuliani’nin mikrofonunu çıkarırken, ardından yatağa uzanan Giuliani elini cinsel organına doğru götürürken görülüyor. Görüntünün devamında Borat’ı canlandıran Sacha Baron Cohen içeri girerken, “O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı” diye bağırırken duyuluyor.

Cohen tarafından oyuna getirilen Giuliani, ABD medyasının gündemine oturdu. WABC radyosuna konuşan Giuliani kendini savunurken, “Borat videosu tamamen uydurma. Görüşmede, öncesinde veya sonrasında herhangi bir uygunsuz davranışta bulunmadım. Elektronik ekipmanları çıkarmam gerekiyordu. Onlar çıkarken kıyafetim dağıldı. Ben de uzandım ve kıyafetlerimi düzeltiyordum. Tüm yaptığım buydu” dedi.

“Sacha Baron Cohen bir yalancı” diyen Giuliani, “Masaj isteyip istemediğimi sordu. O an bunun bir tuzak olduğunu anladım ve önce özel güvenliğimi sonra da polisi aradım. Sonra Cohen çıktı ve saçma sapan şeyler söyleyerek bağırmaya başladı. Polisi aradığımı öğrenince tüm ekipmanlarını bırakarak kaçtılar” ifadelerini kullandı.

Kendisinin Demokratların Başkan adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter’la ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin kanıtları ortaya çıkardığı için hedef seçildiğini öne süren Giuliani, “Bu bir tesadüf değil. Çok sevdikleri prensleri Joe Biden’a karşı kullanılabilecek kanıtlar çıkardığım için hedef oldum” diye konuştu.

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