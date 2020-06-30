Trump’ın corona virüsü uzmanı: Günlük vakalar 100 bini bulabilir

Trump hükümetinin corona virüsü başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde ülkede kaydedilen günlük vaka sayısının 100 bine ulaşabileceği uyarısını yaptı.

Senato oturumunda konuşan Fauci, salgının “tam olarak kontrol” altına alınamadığını söyledi ve “Eğer maske takılmaz ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezse büyük sıkıntı içinde olacağız” dedi.

Dr. Anthony Fauci, “Çok rahatsız edici olacak, bunu size garanti edebilirim” şeklinde konuştu.

TRUMP İÇİN MESAFE TANINMAYACAK

BBC’deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ise 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü kutlamalarında Güney Dakota’da bir miting yapacak. Eyalet valisi sosyal mesafe önlemlerinin uygulamaya konulmayacağını söyledi.