Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’ın corona virüsü uzmanı: Günlük vakalar 100 bini bulabilir

Trump yönetiminin Covid-19 dönemindeki sağlık danışmanı Dr. Fauci, ABD'deki günlük pozitif vaka sayısının 100 bini bulabileceğini açıkladı.

21:04 -
Haberler Dünya
Trump’ın corona virüsü uzmanı: Günlük vakalar 100 bini bulabilir

Trump hükümetinin corona virüsü başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde ülkede kaydedilen günlük vaka sayısının 100 bine ulaşabileceği uyarısını yaptı.

Senato oturumunda konuşan Fauci, salgının “tam olarak kontrol” altına alınamadığını söyledi ve “Eğer maske takılmaz ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezse büyük sıkıntı içinde olacağız” dedi.

Dr. Anthony Fauci, “Çok rahatsız edici olacak, bunu size garanti edebilirim” şeklinde konuştu.

ABD’de birçok eyalette sosyal mesafe kurallarına uyulmaması sonrası günlük yeni vaka sayılarında patlama yaşandı. Reuters

TRUMP İÇİN MESAFE TANINMAYACAK

BBC’deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ise 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü kutlamalarında Güney Dakota’da bir miting yapacak. Eyalet valisi sosyal mesafe önlemlerinin uygulamaya konulmayacağını söyledi.

İLGİLİ HABERFDA, onaylanacak Covid-19 aşısı için kriterini açıkladı!FDA, onaylanacak Covid-19 aşısı için kriterini açıkladı!
Son güncelleme: 21:06 30.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more