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Trump’ın Covid-19 olmasına şaşırmadım

Beyaz Saray’ın Covid-19 danışma  kurulunun önemli isimlerinden olan Dr.  Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın etrafının yüz maskesi takmayan ve halk sağlığı uygulamalarını çiğneyen insanlarla çevrili olduğunu gördükten sonra Covid-19’a yakalanmasına kesinlikle şaşırmadığını söyledi.

Tayfun HOPALI / ABD
Güncellenme: 07:58, 19/10/2020
Haberler Dünya
Trump’ın Covid-19 olmasına şaşırmadım

Corona virüsü salgınını başladığı günden beri hastalığı önemsemeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 olması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dr. Anthony Fauci, gündemi değerlendirdi.

Amerika’nın önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından olan Fauci, dün CBS'de yayınlanan röportajında  “Trump’ı tamamen güvencesiz kalabalıklarda gördüğümde hastalanacağından endişelenmiştim. Neredeyse hiç kimse maske takmıyordu. Bunu televizyonda gördüğümde, ‘Aman Tanrım, bir sorun çıkacak’ dedim” ifadesini kullandı.

Corona virüsü ile birlikte Beyaz Saray’da danışmanlık yapan ve aslen ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Dr. Anthony Fauci, “60 Dakika” isimli TV programında ayrıca Trump’ın “maske takmayı zayıflıkla eşleştirmesinin” ona mantıklı gelmediğini söyledi.

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