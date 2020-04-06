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Trump’ın doktorundan corona virüsü açıklaması: Mevsimsel olacak

Beyaz Saray’ın  coronavirüs ile mücadelede en önemli isimlerinden biri olan ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, virüsün mevsimsel bir hastalık haline gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Tayfun HOPALI / ABD
07:57 -
Haberler Dünya
Trump’ın doktorundan corona virüsü açıklaması: Mevsimsel olacak

Fauci, CBS televizyon kanalında  “Face The Nation” programında yaptığı açıklamada, “Virüs küresel olarak kontrol altına alınmazsa mevsimsel bir nitelik kazanması ihtimali var. Dünya yakında büyük ölçüde COVID-19’u yenmeyi başarabilirse bile  yeniden dirilişe hazırlık yapılması gerekir'” dedi.

Trump karşıtı isimlerin bile sözüne güvendiği isimlerden olan  Dr. Fauci federal hükümetin aşı geliştirme ve ilaç tedavileri için klinik araştırmalar yapma gibi hazırlık tedbirleri üzerinde çalıştığını söyledi. Mevsim değişikliğine girerken yeniden dirilişin başlangıcının görülebileceğini söyleyen Fauci, “Bu virüsün dünyadan tamamen ortadan kaldırılması pek mümkün olmayacağı için hazırlıklı olmalıyız” dedi.

ABD beyaz Beyaz Saray Corona coronavirüs Dünya
Son güncelleme: 07:58 06.04.2020
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