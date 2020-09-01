Trump’ın doktorundan felç iddialarına yalanlama

ABD medyasındaki bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan iddiaya göre Trump geçici bir felç geçirmişti.

Ancak haberlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın hiçbir şekilde felç geçirmediğini açıkladı. Dr. Conley medyanın yanlış haber verdiğini belirtti.

Dr. Conley “Başkanın sağlıklı olmaya ve önündeki programı uygulamaya devam edeceğine dair hiçbir endişem yok” dedi.

TRUMP TWEET ATTI

İddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trump şunları söyledi:

*Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber.