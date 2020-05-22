Trump’ın eski avukatı da corona sayesinde cezaevinden kurtuldu

53 yaşındaki Michael Cohen, Trump ile ilişkileri olduğunu iddia eden kadınlara gizli ödeme yapmak, Rusya ile olan ticari ilişkileri hakkında yalan söylemek de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen, geçen yıl kongrede yaptığı tanıklık sırasında Trump'ı ağır şekilde suçlamış ve aleyhinde açıklamalar yapmıştı.

Federal Cezaevleri Bürosu, Cohen’in avukatlarının , hapis cezası koşulları nedeniyle cezasını kısaltılmasını veya geri kalanını evde çekmesini talep ettikten sonra erken tahliye onayladı.



GEÇEN HAFTA MANAFORT DA SERBEST KALMIŞTI

Trump'ın kampanya başkanı 71 yaşındaki Paul Manafort'da geçen hafta corona virüsü endişeleri nedeniyle 7 yıl hapis cezasının geri kalanına ev hapsinde çekmek üzere serbest bırakılmıştı.



Corona salgını nedeniyle yüksek risk altında olduğu düşünülen 2.500’den fazla federal mahkumun, pandeminin başlamasından bu yana ev hapsine alındığını bildirildi.