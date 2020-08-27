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Trump’ın konuşmalarından ‘aldatmaca’ çıktı!

Trump'ın yazılı açıklamaları ve konuşmalarını inceleyen ABD'li CNN kanalı 'aldatmaca' anlamına gelen 'hoax' kelimesinin 250 kez kullanıldığını ortaya koydu.

20:10 -
Haberler Dünya
Trump’ın konuşmalarından ‘aldatmaca’ çıktı!

ABD medyasından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını analiz etti. Analizde, bir yıl içinde ‘aldatmaca’ anlamına gelen ‘hoax’ kelimesini 250 kez kullandığını açıklandı.

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını mercek altına aldı.

SÜREKLİ KULLANIYOR

CNN muhabiri Brian Stelter ve yazar Peter Pomerantsev’in yaptığı analiz çalışmasında, ABD Başkanı Trump’ın kendisine yönelik herhangi bir eleştiriyi tanımlamak için sürekli “aldatmaca” kelimesini kullandığını ifade etti.

Trump’ın “Hoax” (aldatmaca) kelimesini sözlü ve yazılı olarak 250 kez kullandığı ifade edildi.

Sputnik’in haberine göre Trump, aldatmaca anlamına gelen “hoax” kelimesini eleştirilere yönelik bir silah olarak kullanıyor.

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Son güncelleme: 20:14 27.08.2020
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