Trump’ın sağ kolu Beyaz Saray’ı terk ediyor

Muhafazakar bir avukat olan ve Trump’ı zaman zaman eleştiren avukat George Conway ile evli olan Kellyanne Conway siyasete ara vereceğini duyurdu. Dört çocukları olan çift, aileye daha fazla zaman ayırmak istediklerini belirtti.

Conway açıklamasında, ev içerisinde kökten zıt siyasi eğilim ve yaklaşımlardan da bahsetti. Conway, aldığı karar ve eşi ile ilgili olarak da, “Birçok konuda hemfikir değiliz, ancak en önemli olan şeyde birleşiyoruz, o da çocuklar. Dört çocuğumuz da büyüdü ve ortaokulda ve lisede en az birkaç ay evden uzaktan yapılacak yeni bir akademik yıla başlıyorlar. Çocukların ‘evden okuması’, bu zamanlarda alışılmadık bir düzeyde dikkat ve ihtiyat gerektirir” dedi.

