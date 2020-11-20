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Trump’ın sağ kolu yine rezil oldu

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, gerçekleştirilen seçim ile ilgili hile ve usulsüzlüklerden bahsettiği sırada saç boyasının akması basın toplantısına damga vurdu.

Güncellenme: 10:18, 20/11/2020
Haberler Dünya
Trump’ın sağ kolu yine rezil oldu

ABD’nin 45inci Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, başkanlık seçimi sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Giuliani ellerinde seçim sonuçlarını Trump’ın lehine çevirecek kadar fazla delil olduğunu açıkladığı sırada, bir anda terlemeye başladı.

Canlı yayın sırasında terleyen Giuliani’nin saç boyası teriyle birlikte akmaya başladı. Giuliani’nin saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu.

Giuliani daha önce Philadelphia’daki ünlü Four Seasons otelinde bir basın toplantısı düzenlemek istemiş fakat bunun yerine Four Seasons isimli bir çiçekçinin otoparkını kiraladığı ortaya çıkmıştı. Bu büyük hata sadece ABD basınında değil dünya basınında alay konusu olmuştı.

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