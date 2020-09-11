Trump’ın sağ kolundan Covid-19 uyarısı

Corona virüsü konusunda salgının merkez üssü ABD’de insanların en çok güvendiği isim olan ve Beyaz Saray’ın salgınla mücadele ekibinde yer alan Dr. Fauci “Asla, asla salgının potansiyelini küçümsemeyin ve olayların pembe tarafına bakmaya çalışmayın. Bu sonbahar ve kışı atlamamız gerekiyor, çünkü bu kolay olmayacak” dedi.

Fauci artan hastalanma ve ölüm oranlarıyla ilgili olarak yaklaşan grip sezonu öncesi daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini sonbahar ve kış öncesinde insanların kendilerine daha iyi bakmaları ve iyileşmelerinin şart olduğunu söyledi.

“AŞIDA TALİHSİZLİK OLDU AMA…”

Dün CBS’in This Morning isimli programına konuk olan Fauci, AstraZeneca’nın Covid-19 aşı denemelerinin yaşanan sağlık sorunları nedeniyle askıya alınmasıyla ilgili olarak da konuştu.

Fauci, “Bu şirketin yaptığı aşıda ciddi bir yan etki çıktı ve bunun ne olduğunu anlamak için çalışmalar başlandı. Bu tür klinik testler gerçekten güvenlik sübabı gibidir. Böyle bir şeyin yaşanması talihsiz fakat onlar bir yolunu bulur” ifadesini kullandı.