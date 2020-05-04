Trump’ın sağ kolundan tepki çeken görüntü! Elini kolunu sallayarak hastane gezdiğine pişman oldu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyayı etkisi altına aldı. Virüs başlangıç noktasında durma noktasına gelse de, salgının merkez üssü ABD haline geldi.

Hem vaka hem de ölü sayısında başı çeken ABD’de worldometers’ın verilerine göre, 1.1 milyon vaka ve 68 binden fazla can kaybı kayıtlara geçti.

Corona dehşetini sonuna kadar yaşayan ülkede Başkan Yardımcısı Mike Pence’in önlemleri hiçe sayan görüntüleri tepki çekti. Virüsle mücadelenin önde gelen kurumlarından Mayo Clinic’i ziyaret eden Pence, ne maske ne de eldiven kullandı.

‘MASKE TAKMALIYDIM’



Eleştirilerin artması üzerine açıklamada bulunan Pence, hareketinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Fox News’a konuşan ABD Başkan Yardımcısı, “Gerekli olduğunu düşünmemiştim ama Mayo Clinic’te maske takmam gerekirdi” dedi.

Mayo Clinic, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra yaptığı duyuruda, maske takması gerektiği konusunda uyarıldığını vurgulayarak sorumluluğu Pence’in üzerine bırakmıştı.