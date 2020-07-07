Trump’ın sağlık uzmanından korkutan açıklama!

Trump yönetiminin corona virüsü salgını sırasında sık sık fikirlerine danıştığı Dr. Anthony Fauci ABD’de yeniden artışa geçen vakalarla ilgili endişe veren açıklamalarda bulundu.

Fauci son durumun çok ciddi olduğunu ve bu konunun üzerine ciddiyetle eğilmek gerektiğini belirtti.

Hastalığın ilk dalgasında ABD’de 130 binden fazla kişi öldü ve 3 milyona yakın kişi hastalandı.

Birçok şirketin aşı için çalıştığını belirten Fauci, belirli bir süre koruma sağlayacak aşının kısa sürede bulunabileceğini belirtti.

Fauci aşıların sonsuza kadar korumasının zor olduğunun da altını çizdi.