Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’ın vur emrine İran’dan jet yanıt! Tehdit görürsek…

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran gemilerinden taciz gelmesi durumunda donanma birliklerine vur emri vermesinin yankıları sürüyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, İran Deniz Kuvvetleri'ne de vur emri verildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
16:32 -
Haberler Dünya
Trump’ın vur emrine İran’dan jet yanıt! Tehdit görürsek…

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Hürmüz Boğazı’ndaki bir askeri tesiste açıklamalarda bulundu.

Trump’ın dünkü sözlerine yanıt veren Selami, “Sınırlarımızı ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü girişime kesinlikle karşılık vereceğimizi bilsinler. ABD daha önceden verdiğimiz cevapları iyi tecrübe etti ve bu onlar için yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

İran Deniz Kuvvetleri’ne ABD savaş gemilerinin taciz girişimlerine karşı vur emri verdiğini söyleyen Selami, “Deniz Kuvvetlerimize Amerikan güçlerine ait bir savaş gemisi veya birliği bizim sivil veya askeri gemilerimize tehdit oluşturursa o savaş gemilerini veya birlikleri vurun emri verdim” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter’da paylaştığı mesajda, “ABD Donanması'na eğer İran gemileri onlara tacizde bulunursa vurup yok etme emri verdim” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERTrump'tan donanmaya vur emriTrump'tan donanmaya vur emri
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more