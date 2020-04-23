Trump’ın vur emrine İran’dan jet yanıt! Tehdit görürsek…

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Hürmüz Boğazı’ndaki bir askeri tesiste açıklamalarda bulundu.

Trump’ın dünkü sözlerine yanıt veren Selami, “Sınırlarımızı ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü girişime kesinlikle karşılık vereceğimizi bilsinler. ABD daha önceden verdiğimiz cevapları iyi tecrübe etti ve bu onlar için yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

İran Deniz Kuvvetleri’ne ABD savaş gemilerinin taciz girişimlerine karşı vur emri verdiğini söyleyen Selami, “Deniz Kuvvetlerimize Amerikan güçlerine ait bir savaş gemisi veya birliği bizim sivil veya askeri gemilerimize tehdit oluşturursa o savaş gemilerini veya birlikleri vurun emri verdim” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter’da paylaştığı mesajda, “ABD Donanması'na eğer İran gemileri onlara tacizde bulunursa vurup yok etme emri verdim” ifadelerini kullanmıştı.